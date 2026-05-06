ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisine dair bilgi verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bir kamu kurumuna yönelik gerçekleştirilen "bilişim malzemesi alımı" işi kapsamında 5 Mayıs 2026 tarihinde 2,5 milyon dolar tutarında fatura düzenlendi.

Açıklamada, söz konusu işin birleşme öncesinde İntron tarafından imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

KAMU PROJELERİ VURGUSU

ARDYZ'nin yaptığı açıklama, şirketin kamu kurumlarına yönelik bilişim projelerindeki faaliyetlerinin devam ettiğine işaret etti. Düzenlenen faturanın mevcut sözleşme kapsamında gelir yaratıcı etkisinin finansallara yansımasının takip edileceği değerlendiriliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE YUKARI YÖNLÜ TREND KORUNUYOR

Hissede pivot seviyesi 57,13 olarak öne çıkarken, ilk destek seviyesi 55,57, ilk direnç seviyesi ise 59,57 olarak takip ediliyor. Teknik görünümde trendin yönü yukarı olarak değerlendirilirken, 50,87 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceği belirtiliyor.

Analize göre olası bir trend değişikliği açısından 50,87 seviyesinin kritik eşik olarak izlenmesi gerekiyor. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 43,69 seviyesinden, 100 günlük hareketli ortalaması ise 40,87 seviyesinden geçiyor.

Öte yandan son işlem gününde işlem hacmi 519,06 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu rakam 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 19,33 altında kaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.