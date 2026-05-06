Borsa İstanbul’da yükseliş hareketi hız kazandı. BIST 100 endeksi yeni işlem gününe yüzde 1,25 değer kazanarak başlarken 14.677,26 puana ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi.

Endeks, CHP Kurultay Ceza Davası'nın 1 Temmuz'a ertelenmesiyle değer kazancını hızlandı ve 14.760 puana kadar yükseldi.

Önceki işlem gününü yüzde 0,88 yükselişle 14.495,77 puandan tamamlayan endeks, açılışta 181 puanın üzerinde değer kazandı. Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve güçlü şirket bilançoları yükselişi destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

BANKACILIK HİSSELERİ YÜKSELİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

Borsa İstanbul’daki yükselişte özellikle bankacılık hisseleri öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,01 değer kazanırken holding endeksi de yüzde 0,97 yükseldi.

Piyasalarda finans, bankacılık ve finansal kiralama sektörlerindeki güçlü performans dikkat çekti.

Uzmanlara göre küresel risk algısındaki iyileşme banka hisselerine yönelik ilgiyi artırdı.

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Sektör endeksleri incelendiğinde en güçlü performansı finansal kiralama ve faktoring sektörü gösterdi. Endeks yüzde 2,37 yükselerek günün en fazla kazandıran sektörü oldu.

Öte yandan menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 1,19 gerileyerek negatif ayrıştı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.08 8.988.008.646,08 % 3.01 10:58 AKBNK 73.6 4.999.567.930,05 % 4.1 10:58 ISCTR 14.39 4.849.838.159,21 % 2.71 10:58 THYAO 307.75 4.514.788.863,75 % 2.24 10:58 YKBNK 36.96 3.288.067.333,98 % 2.44 10:58 Tüm Hisseler

Analistler, sektör bazlı hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtiyor.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını açıklaması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler

hisse senedi piyasalarını, gelişmekte olan ülke borsalarını ve riskli varlıkları pozitif etkiledi.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin tamamen sona ermediğini ancak piyasalarda kısa vadeli rahatlama oluştuğunu ifade ediyor.

ŞİRKET BİLANÇOLARI POZİTİF GÖRÜNÜMÜ DESTEKLİYOR

ABD’de açıklanan güçlü şirket finansalları ve teknoloji hisselerindeki yükseliş küresel piyasalardaki olumlu havayı desteklemeye devam ediyor.

Özellikle teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerin güçlenmesi gelişmekte olan ülke piyasalarına da olumlu yansıdı.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bilanço performansları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Piyasalarda şimdi gözler ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisine çevrildi.

Bunun yanı sıra: Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi, hizmet PMI ve bileşik PMI verileri

küresel ekonomik görünüm açısından yakından takip edilecek.

Analistler, açıklanacak verilerin piyasalardaki risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

Teknik açıdan değerlendirildiğinde analistler BIST 100 endeksinde:

14.700 ve 14.800 seviyelerini kısa vadeli direnç noktaları olarak takip ediyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise:

14.500 ve 14.400 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Piyasalarda şimdi gözler hem küresel gelişmelere hem de endeksin yeni zirve arayışına çevrilmiş durumda.