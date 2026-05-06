Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,2 gerileyerek 5,49 milyar TL oldu. Finansalların ardından çok sayıda aracı kurum, FROTO hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

FORD OTOSAN'IN NET KÂRI GERİLEDİ

Ford Otosan'ın açıkladığı konsolide finansal sonuçlara göre şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde 5.498.818.000 TL net dönem kârı elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8.489.338.000 TL net kâr açıklamıştı.

Böylece şirketin net kârında yıllık bazda yüzde 35,2 oranında düşüş yaşandı.

ARACI KURUMLAR FROTO İÇİN HEDEF FİYATLARINI AÇIKLADI

Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar, Ford Otosan hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaşmaya başladı. Açıklanan hedef fiyatlarda "AL" tavsiyesi öne çıkarken, bazı kurumlar mevcut hedeflerini korudu.

İşte FROTO hissesi için açıklanan hedef fiyatlar ve tavsiyeler:

Halk Yatırım: 134,60 TL – "AL"

Şeker Yatırım: 149,30 TL – "AL"

Deniz Yatırım: 132,16 TL – "TUT"

Vakıf Yatırım: 162,00 TL – "AL"

Ak Yatırım: 170,00 TL – "Endeks Üstü Getiri"

İş Yatırım: 152,50 TL – "AL"

Yapı Kredi Yatırım: 140,00 TL – "AL"

Marbaş Menkul: 187,00 TL –"AL"

FROTO HİSSELERİNDE BEKLENTİ SÜRÜYOR

Açıklanan hedef fiyatlar içerisinde en yüksek beklenti 187 TL ile Marbaş Menkul'den gelirken, Ak Yatırım'ın 170 TL hedef fiyatı dikkat çekti. Kurum raporlarında şirketin ihracat gücü, üretim kapasitesi ve elektrikli araç yatırımları ön plana çıkarıldı.

Ford Otosan hisseleri, bilanço sonrası yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.