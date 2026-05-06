Borsa İstanbul'da bugün adeta bir bayram havası esiyor. Jeopolitik risklerin azalması ve küresel piyasalardaki iyimserlikle güne güçlü bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, öğle saatlerinde 15 bin puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Güne yüzde 1,25’lik artışla 14.677 puandan başlayan ana endeks, yatırımcı iştahının katlanmasıyla saat 12:15 itibarıyla 15.000 puanlık psikolojik sınırı test etmeye başladı ve saatler 12.30'u gösterdiğinde 15.019 puana dokundu.

BORSA İSTANBUL NEDEN YÜKSELDİ?

Rekorun arkasındaki en büyük itici güç, küresel arenadan gelen olumlu haber akışı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltmaya yönelik "Özgürlük Projesi" hamlesi ve İran ile nihai bir anlaşma yolunda kaydedilen büyük ilerleme, piyasalardaki risk iştahını zirveye taşıdı.

Buna ek olarak, teknoloji şirketleri öncülüğünde gelen güçlü bilançolar, yerli ve yabancı yatırımcının alım iştahını körükleyen bir diğer faktör oldu.

Petrol fiyatlarındaki olası düşüş beklentisi ise enerji maliyetleri üzerinden piyasaları rahatlatan bir unsur olarak öne çıkıyor.

DEV HİSSELERDE PARA GİRİŞİ HIZLANDI

Piyasadaki bu ralliye dev şirketler öncülük ediyor. BIST 100 rekorunun kırıldığı saatlerde dev hisselerde alımlar hızlandı. BIST 100 endeksini yukarı taşıyan ve en çok para girişi kaydedilen ilk üç hisse şu şekilde sıralandı:

• ASELS: 475,1 Milyon TL

• KCHOL: 214,4 Milyon TL

• BIMAS: 189,8 Milyon TL

Öte yandan, endeksteki genel yükselişe rağmen THYAO, AKBNK ve YKBNK gibi hisselerde kısmi para çıkışları gözlemlendi.

ANALİSTLER NE DİYOR? TEKNİK SEVİYELER

Günün geri kalanında gözler ABD’den gelecek ADP özel sektör istihdam verisi ve Avro Bölgesi’ndeki ÜFE verilerinde olacak.

Teknik analizlerde, BIST 100 endeksi için 14.700 ve 14.800 puanlık dirençlerin aşıldığına dikkat çekilirken, olası kâr satışlarında 14.500 seviyesi güçlü destek olarak takip ediliyor.

Uzmanlar, ABD-İran hattından gelecek resmi açıklamaların ve petrol fiyatlarındaki seyrin, gün içi risk iştahının korunup korunmayacağı konusunda belirleyici olacağını vurguluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 311 12.215.457.180,50 % 3.32 12:19 SASA 3.09 11.140.778.546,90 % 3.34 12:19 AKBNK 74.35 7.968.670.103,00 % 5.16 12:19 ISCTR 14.49 7.573.818.600,29 % 3.43 12:19 YKBNK 37.66 6.980.092.500,82 % 4.38 12:19 Tüm Hisseler

