Jeopolitik gerilimin yerini diplomasiye bırakması ve İran-ABD hattındaki yumuşama sinyalleriyle küresel risk iştahı artarken, Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırdığı bir günü yaşıyor.

Endeks, öğle saatlerinde 15.000 puan sınırına dokunarak yatırımcılarına adeta bir bayram havası yaşattı. Ancak asıl dikkat çekici gelişme, bu yükselişi sırtlayan aracı kurumların işlem hacimlerinde yaşandı.

BOFA’DAN 4,3 MİLYAR TL’LİK DEV ALIM

Saat 13:00 itibarıyla kurum bazlı verilere göre piyasanın en büyük alıcısı açık ara farkla Bank of America (BofA) oldu.

Dev banka, 4 milyar 355 milyon TL net hacim ile listenin ilk sırasına yerleşti. BofA’yı takip eden diğer önemli alıcılar ise şunlar oldu:

• Tacirler: 1,49 milyar TL

• QNB: 1,30 milyar TL

• HSBC: 1,01 milyar TL

SATIŞ TARAFINDA DENİZ VE BULLS ÖNDE

Piyasa rekor kırarken, bazı kurumlar ise portföy boşaltmayı veya kâr realizasyonuna gitmeyi tercih etti.

Satış tarafının zirvesinde -1,69 milyar TL net hacim ile Deniz Yatırım yer alırken, onu -1,30 milyar TL ile Bulls Yatırım ve -925 milyon TL ile TEB izledi.

PİYASADA POZİTİF SEYİR SÜRÜYOR

Analistler, Bank of America gibi büyük oyuncuların alım tarafında bu kadar baskın olmasının, piyasadaki yükselişin kalıcılığı açısından pozitif bir sinyal olarak algılandığını belirtiyor.

ABD-İran hattındaki iyimserlik korunduğu sürece, 15.000 puan üzerindeki kalıcılığın teknoloji ve sanayi hisselerindeki güçlü para girişleriyle desteklenmesi bekleniyor.

Günün geri kalanında gözler, bu devasa alımların kapanışa kadar korunup korunmayacağında olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.