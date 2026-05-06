Enerji piyasaları, bugün diplomatik kanallardan gelen "uzlaşı" haberleriyle yeniden pozisyon arayışında.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimin, nükleer müzakereler ve petrol arzı konusunda bir anlaşmaya evrilebileceği beklentisi, spekülatif fiyat balonu üzerinde "iğne" etkisi yarattı.

SERT SATIŞ DALGASI: YÜZDE 10'A YAKIN KAYIP

Güne yoğun satış baskısıyla başlayan Brent petrol, son haftaların en keskin düşüşlerinden birini yaşayarak yaklaşık yüzde 9,3 değer kaybetti ve 99,62 dolara kadar geriledi.

Benzer bir tablo ABD ham petrolünde (WTI) de görüldü; Batı Teksas türü petrol yüzde 10’luk bir kayıpla 91,5 dolar seviyelerine çekilerek 27 Nisan'dan bu yana görülen en düşük rakamları test etti.

Uzmanlar, olası bir anlaşmanın İran petrolünün küresel sisteme yeniden dahil olması anlamına geleceğini, bunun da arz sıkıntısı endişelerini büyük ölçüde bitirebileceğini vurguluyor.

TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? POMPA FİYATLARI İNECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki bu sert gerileme, Türkiye’deki araç sahipleri için de "indirim" umudu doğurdu.

Ancak uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde sadece petrolün değil, dolar/TL kurunun da belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

• İndirim Beklentisi: Mevcut düşüşün kalıcı olması ve uluslararası ürün fiyatlarına yansıması durumunda, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin grubunda ciddi bir indirim gündeme gelebilir.

• Eşel Mobil Dengesi: Maktu ÖTV’nin sıfırlandığı motorin ve LPG'de (5 Mayıs verilerine göre) petrol düşüşü öncelikle bütçedeki vergi kaybını telafi etmek için kullanılabilir. Ancak 100 dolar altı kalıcılık, her halükarda pompa fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturacaktır.

GÖZLER GELECEK AÇIKLAMALARDA

Sektör kaynakları, uluslararası piyasalardaki bu "tek sayfalık mutabakat zaptı" haberlerinin somutlaşması durumunda, indirim haberlerinin çok uzak olmadığını belirtiyor.

Şu an için gözler, akaryakıt dağıtım şirketlerinin ve EPDK’nın güncel fiyat güncellemelerinde.

