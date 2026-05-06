2026 yılı birinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Satış gelirlerini artıran şirket, operasyonel kârlılıkta (FAVÖK) dikkat çekici bir büyüme kaydederken, net kâr tarafında geçen yılın aynı dönemine göre hafif bir düşüş yaşadı.

OPERASYONEL VERİMLİLİK YÜKSELİŞTE

Şirketin 1. çeyrek performansına dair öne çıkan rakamlar şöyle:

Net Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %7,57 artışla 62.425 milyon TL seviyesine ulaştı.

FAVÖK: Operasyonel kâr tarafında güçlü bir performans sergileyen şirket, FAVÖK’ünü %72,27 artırarak 8.065 milyon TL’ye çıkardı.

FAVÖK Marjı: Verimlilik artışının etkisiyle marjlar 485 baz puan iyileşerek %12,9 oldu.

Net Kâr: Geçen yılın aynı çeyreğine göre %10,98 azalışla 2.009,69 milyon TL olarak gerçekleşti.

ARACI KURUMLARDAN HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ

Bilançonun ardından aracı kurumlar Anadolu Efes (AEFES) hisseleri için beklentilerini paylaştı. 6 Mayıs 2026 tarihli güncel raporlar şu şekilde:

İŞ YATIRIM: YÜZDE 49 PRİM POTANSİYELİ

İş Yatırım, AEFES için 31,60 TL hedef fiyatını ve “AL” tavsiyesini sürdürdü. Mevcut 20,12 TL’lik fiyata göre kurum, hissede yaklaşık %49,12 oranında bir prim potansiyeli öngörüyor.

AK YATIRIM: ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ

Hissede potansiyel gören kurumlardan Ak Yatırım, 29,00 TL hedef fiyat ile “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesini korudu. Bu hedef, mevcut fiyata göre %44,13’lük bir yukarı yönlü marja işaret ediyor.

YAPI KREDİ YATIRIM: POZİTİF BEKLENTİ

Yapı Kredi Yatırım, 25,00 TL hedef fiyat ve “AL” tavsiyesi ile hissede %24,25 oranında bir yükseliş beklentisini paylaştı.

GEDİK YATIRIM: TEMKİNLİ DURUŞ

Gedik Yatırım ise daha temkinli bir yaklaşımla, hedef fiyatını 18,40 TL olarak belirledi. Mevcut fiyatın altında kalan bu hedefle beraber kurum, “Endekse Paralel Getiri” tavsiyesini yineledi.

