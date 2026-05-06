BRISA bilançosunun ardından aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncelledi. Deniz Yatırım 109,90 TL, Gedik Yatırım ise 100 TL hedef fiyat açıkladı.
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA), açıkladığı finansal tabloların ardından aracı kurumların radarına girdi. 6 Mayıs tarihinde yayımlanan raporlarda iki farklı kurum, BRISA hissesi için hedef fiyat ve tavsiyesini güncelledi.
DENİZ YATIRIM’DAN BRISA İÇİN 109,90 TL HEDEF FİYAT
Deniz Yatırım, BRISA hissesi için hedef fiyatını 109,90 TL olarak sürdürdü. Kurum, hisseye ilişkin tavsiyesini ise “tut” seviyesinde korudu.
Son fiyat: 87,95 TL
Açıklanma tarihi: 6 Mayıs 2026
GEDİK YATIRIM’DAN BRISA DEĞERLENDİRMESİ
Gedik Yatırım da bilanço sonrası yayımladığı raporda Brisa için hedef fiyatını 100,00 TL olarak açıkladı. Kurumun tavsiyesi ise “endekse paralel getiri” oldu.
Son fiyat: 87,95 TL
Açıklanma tarihi: 6 Mayıs 2026
BRISA HİSSESİ YATIRIMCILARIN RADARINDA
Brisa’nın açıkladığı finansal sonuçların ardından gelen hedef fiyat güncellemeleri, yatırımcıların dikkatini çekti. Aracı kurumların mevcut fiyatın üzerinde hedef seviyeler açıklaması, hissede beklentilerin sürdüğüne işaret etti.
