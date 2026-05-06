Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA), açıkladığı finansal tabloların ardından aracı kurumların radarına girdi. 6 Mayıs tarihinde yayımlanan raporlarda iki farklı kurum, BRISA hissesi için hedef fiyat ve tavsiyesini güncelledi.

DENİZ YATIRIM’DAN BRISA İÇİN 109,90 TL HEDEF FİYAT

Deniz Yatırım, BRISA hissesi için hedef fiyatını 109,90 TL olarak sürdürdü. Kurum, hisseye ilişkin tavsiyesini ise “tut” seviyesinde korudu.

Aracı kurum: Deniz Yatırım

Hedef fiyat: 109,90 TL

Son fiyat: 87,95 TL

Tavsiye: Tut

Açıklanma tarihi: 6 Mayıs 2026

GEDİK YATIRIM’DAN BRISA DEĞERLENDİRMESİ

Gedik Yatırım da bilanço sonrası yayımladığı raporda Brisa için hedef fiyatını 100,00 TL olarak açıkladı. Kurumun tavsiyesi ise “endekse paralel getiri” oldu.

Aracı kurum: Gedik Yatırım

Hedef fiyat: 100,00 TL

Son fiyat: 87,95 TL

Tavsiye: Endekse paralel getiri

Açıklanma tarihi: 6 Mayıs 2026

BRISA HİSSESİ YATIRIMCILARIN RADARINDA

Brisa’nın açıkladığı finansal sonuçların ardından gelen hedef fiyat güncellemeleri, yatırımcıların dikkatini çekti. Aracı kurumların mevcut fiyatın üzerinde hedef seviyeler açıklaması, hissede beklentilerin sürdüğüne işaret etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.