Google Haberler

BRISA bilançosunun ardından aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncelledi. Deniz Yatırım 109,90 TL, Gedik Yatırım ise 100 TL hedef fiyat açıkladı.

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA), açıkladığı finansal tabloların ardından aracı kurumların radarına girdi. 6 Mayıs tarihinde yayımlanan raporlarda iki farklı kurum, BRISA hissesi için hedef fiyat ve tavsiyesini güncelledi.

DENİZ YATIRIM’DAN BRISA İÇİN 109,90 TL HEDEF FİYAT

Deniz Yatırım, BRISA hissesi için hedef fiyatını 109,90 TL olarak sürdürdü. Kurum, hisseye ilişkin tavsiyesini ise “tut” seviyesinde korudu.

Aracı kurum: Deniz Yatırım
Hedef fiyat: 109,90 TL
Son fiyat: 87,95 TL
Tavsiye: Tut
Açıklanma tarihi: 6 Mayıs 2026

GEDİK YATIRIM’DAN BRISA DEĞERLENDİRMESİ

Gedik Yatırım da bilanço sonrası yayımladığı raporda Brisa için hedef fiyatını 100,00 TL olarak açıkladı. Kurumun tavsiyesi ise “endekse paralel getiri” oldu.

Aracı kurum: Gedik Yatırım
Hedef fiyat: 100,00 TL
Son fiyat: 87,95 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
Açıklanma tarihi: 6 Mayıs 2026

BRISA HİSSESİ YATIRIMCILARIN RADARINDA

Brisa’nın açıkladığı finansal sonuçların ardından gelen hedef fiyat güncellemeleri, yatırımcıların dikkatini çekti. Aracı kurumların mevcut fiyatın üzerinde hedef seviyeler açıklaması, hissede beklentilerin sürdüğüne işaret etti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BofA, SASA paylarını azalttı, hisselerde yükseliş hız kestiBofA, SASA paylarını azalttı, hisselerde yükseliş hız kesti
3 ayda parasını katlayan hisselerin listesi! KTLEV ve DSTKF zirvede3 ayda parasını katlayan hisselerin listesi! KTLEV ve DSTKF zirvede

Google Haberler