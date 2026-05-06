6 Mayıs 2026 tarihinde yapılan bildirime göre, şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir kârının kullanımı netleşti. Yönetim kurulunun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, gerçekleştirilen genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Kârın dağıtılmama gerekçesi olarak şu unsurlar öne çıktı:

Yatırım ve Finansman Planları: Şirketin gelecek dönem projelerinin finansmanı.

Öz Kaynak Yapısı: Şirketin mali yapısını ve öz kaynaklarını daha güçlü bir seviyeye taşıma hedefi.

KAP AÇIKLAMASININ DETAYLARI

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir kârının, yatırım ve finansman planları dahilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin teklif genel kurulda kabul edilmiştir."

