Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem günü olan 7 Mayıs Perşembe, yatırımcılar için oldukça kritik bir gündemle başlıyor. Halka açık 9 büyük şirket, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin sonuçları ve merakla beklenen 2026 temettü kararlarını kesinleştirmek üzere Olağan Genel Kurul toplantılarını gerçekleştirecek.

Yönetim kurullarının aylar öncesinden duyurduğu temettü teklifleri, bugün ortakların onayına sunularak resmiyet kazanacak.

TEMETTÜ GÜNDEMİ İLE GENEL KURULA GİDECEK ŞİRKETLER

TCELL – Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

HEKTS – Hektaş Ticaret T.A.Ş.

SKBNK – Şekerbank T.A.Ş.

AKFGY – Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TEZOL – Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MNDTR – Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

KRPLS – Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

BYDNR –Baydöner Restoranları A.Ş.

BLCYT – Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

