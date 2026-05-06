Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde genel kurul kâr payı dağıtım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanan finansal tablolarda 2025 yılı için zarar beyan edildiği belirtildi.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Açıklamada, oluşan zarar nedeniyle dağıtılabilir kâr oluşmadığı ve bu kapsamda yönetim kurulunun kâr payı dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin genel kurulda kabul edildiği ifade edildi.

Şirketin KAP açıklamasında, 2025 yılı faaliyet dönemi için yatırımcılara temettü ödemesi yapılmayacağı kaydedildi.