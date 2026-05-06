Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş ilişkisine imza atıldığını duyurdu. Şirketin bağlı ortaklığı TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin yurt içinde faaliyet gösteren bir müşteriyle yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

EYLEYİCİ GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA İMZALANDI! SÖZLEŞME BEDELİ 8,44 MİLYON DOLAR

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, Eyleyici Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirildi. İmzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 8,44 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Savunma ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketin yeni sözleşmesinin, bağlı ortaklığın iş hacmine katkı sağlaması bekleniyor.

Altınay Savunma tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bağlı ortaklığımız TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş. ile yurt içinde faaliyet gösteren bir müşterimiz arasında Eyleyici Geliştirme Projesi kapsamında 8,44 milyon dolar bedelli sözleşme imzalanmıştır."