İstanbul TOKİ kurasında adı çıkmayanlar dikkat! 5 bin TL başvuru ücretleri hesaplara tanımlanmaya başladı. Peki, ücret iadesi nasıl yapılacak? İşte detaylar!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru bedeli iade sürecini başlattı. İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için yapılan kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil listede yer almayan binlerce kişinin ücret iadeleri Ziraat Bankası üzerinden erişime açıldı.

TOKİ’nin duyurusuna göre vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları ücretleri hem ATM üzerinden hem de banka şubelerinden kolayca tahsil edebilecek.

TOKİ BAŞVURU İADESİ NASIL ALINIR?

Başvuru ücretlerinin (5 bin TL) iadesi yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, kart kullanmadan ATM üzerinden işlem yapabildiği gibi banka şubelerinden de nakit iade alabiliyor.

ATM üzerinden işlem yapmak isteyenlerin “Kartsız İşlemler” menüsüne giriş yaparak sırasıyla “Diğer İşlemler”, “Diğer Para Çekme” ve “TOKİ Başvuru İadesi” adımlarını takip etmesi gerekiyor.

ATM kullanmak istemeyen vatandaşlar ise herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek sıra numarası aldıktan sonra iadelerini vezneden teslim alabiliyor. Daha önce hesabını kapatan vatandaşların işlemleri de doğrudan banka personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL TOKİ KURASI TAMAMLANDI

İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için gerçekleştirilen kura çekimleri 25-27 Nisan tarihleri arasında tamamlanmıştı. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar için iade süreci aktif hale gelirken, ödemelerin banka sistemlerine kademeli şekilde yansıtıldığı belirtildi.

Yoğun başvuru nedeniyle bazı vatandaşların iadeleri farklı saatlerde hesaplara tanımlanabiliyor. Bu nedenle TOKİ başvurusu yapanların e-Devlet ve internet bankacılığı üzerinden hesaplarını kontrol etmeleri öneriliyor.

TOKİ İADE SÜRESİ İÇİN KRİTİK DETAY

TOKİ tarafından başvuru ücretlerinin geri alınması için resmi bir son tarih açıklanmadı. Yetkililer, iadelerin genellikle kura çekiminden sonraki 5 iş günü içinde erişime açıldığını belirtirken, paraların vatandaş adına açılan hesaplarda bekletildiği ifade edildi.

Ancak uzun süre alınmayan ödemelerin bankacılık mevzuatı kapsamında zaman aşımına uğrayabileceği uyarısı yapılıyor. Bu nedenle hak sahibi olamayan vatandaşların iadelerini geciktirmeden çekmeleri tavsiye ediliyor.

TOKİ İADE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar TOKİ başvuru bedeli iadesinin hesabına yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden veya Ziraat Bankası internet bankacılığı aracılığıyla sorgulayabiliyor. Özellikle İstanbul’daki yoğun başvurular nedeniyle sistem güncellemelerinin kademeli ilerlediği belirtiliyor.

