Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek zam oranları için yeni tahminler gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle zam hesabının değiştiğini açıkladı.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, memur ve emekliler için temmuz ayında beklenen yeni zam oranlarını paylaştı.

NİSAN ENFLASYONU ZAM HESABINI DEĞİŞTİRDİ

İsa Karakaş, nisan ayı enflasyon verisinin kritik önemde olduğunu belirterek, yükselen enflasyonun maaş zamlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Karakaş açıklamasında,"Nisan ayında enflasyon savaşın da etkisiyle yüksek geldi. Bununla birlikte emekli ve memur zam hesabı da değişti." dedi.

Ekonomistler, özellikle enerji fiyatları ve küresel gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN KESİNLEŞEN ZAM ORANI

4 aylık enflasyon verilerine göre oluşan mevcut tabloyu değerlendiren Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu an itibarıyla yüzde 14,64 zammı garantilediğini söyledi.

Memur ve memur emeklileri için ise kesinleşen zam oranı yüzde 10,51 olarak hesaplandı.

Karakaş, memur emeklilerinin toplu sözleşme farkı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük zam aldığını ifade etti.

TEMMUZ İÇİN YENİ ZAM TAHMİNİ YÜKSELDİ

Nisan ayı enflasyonunun ardından temmuz zammı beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirten Karakaş, yeni tahminlerini şöyle açıkladı:

En düşük beklenti: yüzde 17,5

En yüksek beklenti: yüzde 19,5

Olası senaryo: yüzde 20'ye yakın zam

Karakaş, daha önce yüzde 16-18 bandında bir artış öngördüklerini ancak nisan enflasyonunun ardından bu tahmini yaklaşık 1,5 puan artırdıklarını söyledi.

"YÜZDE 17'NİN ALTINDA ZAM BEKLEMİYORUM"

İsa Karakaş, mayıs ve haziran ayı enflasyonunun düşük gelmesi durumunda bile zam oranının yüzde 17’nin altına inmeyeceğini savundu.

Karakaş açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mayıs ve haziran enflasyonu yüzde 1,25 olsa bile, yüzde 17'nin altında SSK ve Bağ-Kur'lulara zam gelmeyecek."

Uzman isim, kötü senaryoda bile yüzde 19,5 ila yüzde 20'ye yakın bir artışın gündeme gelebileceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Karakaş, en düşük emekli maaşı konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümetin zam hesabını hangi maaş üzerinden yapacağının belirleyici olacağını ifade eden Karakaş, iki farklı senaryoya dikkat çekti.

Eğer zam kök maaş üzerinden yapılırsa, kök maaşı düşük olan bazı emeklilerin sıfır zam riskiyle karşılaşabileceğini söyledi.

Karakaş'a göre hükümetin bu seçeneği tercih etmesi beklenmiyor. Uzman isim, zamların mevcut taban maaş olan 20 bin lira üzerinden hesaplanabileceğini belirtti.

Bu durumda en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 500 liraya yükselebileceği ifade edildi.

MEMUR VE EMEKLİLER TEMMUZ AYINI BEKLİYOR

Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşecek. Özellikle yüksek enflasyon ortamında maaş artışlarının ne seviyede olacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Ekonomistler, önümüzdeki iki aylık enflasyon verisinin zam oranlarında belirleyici olacağını vurguluyor.