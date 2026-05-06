Türkiye’nin enflasyon patikası ve ABD-İran hattındaki gerilimler, yatırımcıların radarındaki ana başlıkları oluşturuyor.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentileri aşması, para politikasına dair tahminleri güncelledi. Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mevcut sıkı duruşunu koruyarak faizleri yılın son çeyreğine kadar sabit tutacağı öngörüsünü paylaştı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyonla mücadele ve maliyet yönetimine dair önemli açıklamalar geldi. Şimşek, eşel mobil sisteminin enflasyonu dizginlemedeki kritik rolüne değinirken, bu uygulamanın yılın ilk iki ayındaki maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu vurguladı.

KÜRESEL SİYASETTE "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" VE DİJİTAL VERGİ ÇATLAĞI

Washington kanadında Başkan Trump’ın açıklamaları gündemi ısıtıyor.

Trump, İran’ın anlaşma masasına oturmak istediğini belirtirken, tartışmalı Özgürlük Projesi’ni kısa süreliğine askıya aldıklarını duyurdu.

İran basını ise bu hamleyi bir "başarısızlık" olarak nitelendirerek tansiyonun düşmediği sinyalini verdi.

Ticaret savaşlarında ise yeni bir cephe açılıyor. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye ve Brezilya’nın dijital ürünlerden gümrük vergisi alınması konusundaki ısrarı, ABD’yi alternatif bir hamleye zorladı.

Gelen bilgilere göre Washington, bu iki ülkeyi baypas edecek yeni bir düzenleme hazırlığında.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI VE BEKLENTİLER

Piyasaların yönünü tayin edecek kritik gelişmeler şöyle sıralanıyor:

• Borsa İstanbul: Güne alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor.

• İstihdam Verisi: ABD’den gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi, küresel likidite algısı için belirleyici olacak.

• Avrupa PMİ: Avrupa ekonomisinin sağlığını yansıtan PMI verileri bugün paylaşılacak.

• Kredi Notları: Fitch’in Arjantin’in notunu B- seviyesine yükseltmesi, gelişmekte olan piyasalar için pozitif bir rüzgar estirebilir.

• Takvim: Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı kalırken, yurt içinde CHP Kurultay davası siyasi gündemin merkezinde yer alacak.

Fed Başkanı Powell’ın görev süresinin 15 Mayıs’ta dolacak olması ve aynı gün açıklanacak Capital Intelligence Türkiye Raporu, piyasalar üzerindeki orta vadeli baskıyı canlı tutmaya devam ediyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AYCES – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• ALTNY – Şirketin, 5,0 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• ALGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• ALARK – Sınırlı Hisse Edindirme Prim Planı kapsamında 860.666 adet payın, geri alınan paylardan karşılanmak üzere kapsamda olan katılımcılara devrinin gerçekleştirildiği açıklandı.

• ASGYO – Ankara’daki 501 m 2 ’lik mağazanın 87,6 milyon TL bedelle alındığı açıklandı.

• ASUZU – Şirketin 2026 yılı beklentilerinde revizeye gittiği, Türkiye operasyonlarında, pickup pazarı hariç segmentlerde pazarın yatay kalmasının beklendiği, artan vergiler nedeniyle 4x4 pickup segmentinde yüksek otuzlu yüzdelerde daralma öngörüldüğü, ağır ticari araç satışlarının 2025 seviyelerine paralel seyretmesinin beklendiği, hafif ticari araç satışlarının ise orta onlu yüzdelerde artmasının beklendiği, ihracat tarafında düşük tek haneli büyüme hedeflendiği, Özbekistan operasyonunun katkısıyla konsolide satış adetlerinde yüksek tek haneli artış öngörüldüğü, FAVÖK marjının yıllık bazda yatay kalmasının beklendiği açıklandı.

• BIGEN & ICUGS – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 5 Haziran’a kadar uzatıldı.

• CEMZY – İki yatırımcı tarafından toplam 6.231.629 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• CEMTS – Şirketin, Mardin’de üç farklı santralde toplam 37 MWe kapasiteli arazi GES kurulumu için CWENE ile arazi bedeli dahil olmak üzere 32,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı, 8,1 milyon dolarlık avans ödemesi gerçekleştirildiği, projenin 2026 son çeyreğinde bitmesinin planlandığı açıklandı.

• DOFER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından bugün düzenlenecek olan İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi katılacağı açıklandı.

• EFOR – Efor Gübre’nin halka arz sürecinin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

• EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Yer Tesliminin yüklenici ile yapıldığı açıklandı.

• ENDAE – Şirket bağlı ortaklıkları Su Enerji, Akçay HES ve Egenda tarafından, mevcut hibrit GES kapasitelerine ek olarak kapasite başvuruları yapıldığı açıklandı.

• FORTE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 225 milyon TL’den 335 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• GUNDG – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3,7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• GSDHO – Şirket bağlı ortaklığı GSD Varlık’ın Fibabanka’nın satışa çıkardığı 155 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesini kazandığı açıklandı.

• ISFIN – 364 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• KLSER – Balıkesir Bandırma’da bulunan taşınmazların 500 milyon TL bedelle şirketin hakim ortağı İbrahim Bodur Holding’e satıldığı ve devrin gerçekleştiği açıklandı.

• KENT – Şirketin, Gebze'de bulunan fabrikası kapsamında Tek Gıda İş Sendikası ile yürütülen TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

• KARTN – Kocaeli’deki toplam 108.650 m 2 ’lik arsaların 1 milyar TL bedelle satıldığı, satış sonucunda 955 milyon TL gelir elde edildiği, satıştan elde edilecek fonun şirketin likidite ihtiyaçları kapsamında banka kredileri ve ihraç edilmiş tahvil ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.

• MGROS – Şirket, 2026 yılı beklentilerinde revizyona gitmedi, satış büyümesinin yüzde 5-7, FAVÖK marjının yüzde 6 – 7, yatırım harcamaları / CAPEX’in yüzde 2,5 – 3 arasında beklendiği açıklandı.

• MIATK – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

• MAALT – Sermaye artırımından elde edilen fonun yüzde 56,79’unun Divan Talya Oteli’nin yapımının ve konferans merkezinin revizyonunda kullanıldığı açıklandı.

• ODAS – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Suda Maden ile UzTMK arasında İşbirliği Protokolü imzalandığı açıklandı.

• SASA – Ocak – Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 66 artışla 154 milyon dolar a yükseldiği açıklandı.

• SEYKM – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• SMRVA – 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• SAMAT – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 156,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, 66,9 milyon TL’sinin ise kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• SASA – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

• UCAYM – Macaristan’da Ucay Europe unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• ALVES – Hedef Portföy tarafından 8.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,50’ye geriledi.

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 61,15 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,52’ye yükseldi.

• GENIL – Şükrü Türkmen tarafından 8,72 TL fiyattan 290.978 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,14’e yükseldi.

• GWIND – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 29,54 – 29,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

• IHLAS – Bank of America Corporation tarafından 2,19 – 2,26 TL fiyat aralığından 14.357.289 adet alış ve 21.591.053 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,93’e geriledi.

• KONTR – Ahmet Faruk Taşdemir tarafından 10,08 TL fiyattan 103.879 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,008’e yükseldi.

• MERKO – Merko Holding tarafından 2,14 – 2,29 TL fiyat aralığından 23.029.552 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

• METRO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 6,35 – 6,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TRILC – Pardus Portföy tarafından 1.600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,85’e geriledi.

• TATEN – Pusula Portföy tarafından 12,69 – 12,96 TL fiyat aralığından 4.908.285 adet alış ve 49.674.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,38’e geriledi.

• ZERGY – Zekeriya Zeray tarafından 19,97 – 19,98 TL fiyat aralığından 73.378 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 81,37’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• AYES – Şirket sermayesinin 150 milyon TL’den yüzde 233,33 oranında 350 milyon TL kar payından bedelsiz artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.08 8.988.008.646,08 % 3.01 10:58 AKBNK 73.6 4.999.567.930,05 % 4.1 10:58 ISCTR 14.39 4.849.838.159,21 % 2.71 10:58 THYAO 307.75 4.514.788.863,75 % 2.24 10:58 YKBNK 36.96 3.288.067.333,98 % 2.44 10:58 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım