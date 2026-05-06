Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve LDR Turizm A.Ş. paylarında 6 Mayıs Çarşamba günü nakit temettü ödemeleri nedeniyle fiyat düzeltmeleri gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul’da temettü ödemesi yapan şirketlerin hisselerinde, dağıtılan brüt temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesi uygulanırken, pay başına brüt temettü ve oluşan teorik fiyatlar da belli oldu.

6 TEMETTÜ HİSSESİNİN FİYATINDA DÜZELTME

-ECILC.E payında pay başına brüt temettü 1,7511601 TL (Teorik fiyat: 83,999 TL)

-ECZYT.E payında pay başına brüt temettü 5,7142857 TL (Teorik fiyat: 359,536 TL)

-LIDER.E payında pay başına brüt temettü 0,0356506 TL (Teorik fiyat: 105,664 TL)

-MAVI.E payında pay başına brüt temettü 1,673042 TL (Teorik fiyat: 42,807 TL)

-NTGAZ.E payında pay başına brüt temettü 0,8695652 TL (Teorik fiyat: 13,02 TL)

-OYYAT.E payında pay başına brüt temettü 3,7742886 TL (Teorik fiyat: 56,076 TL)

TEMETTÜ SONRASI FİYAT NEDEN DÜŞÜYOR?

Temettü ödemesi yapan hisselerde, dağıtılan nakit temettü tutarı kadar teorik fiyat düşüşü yaşanıyor. Bu nedenle yatırımcıların hesabına temettü geçerken, hisse fiyatında da teknik bir düzeltme uygulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.