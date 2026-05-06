Halk arasında "ev gençleri" olarak adlandırılan 18-25 yaş grubunu hedefleyen "genç istihdam hamlesi", mayıs ayı içerisinde Meclis’e sunulacak.

Hazırlanan yeni kanun teklifiyle, gençleri işe alan özel sektör firmalarına devletten hem maaş hem de prim desteği sağlanacak.

DEVLETTEN İŞVERENE: 6 AY MAAŞ, 18 AY PRİM DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun ortak çalışmasıyla şekillenen taslak, işverenler için oldukça cazip teşvikler içeriyor. İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle;

• Ücret Desteği: İşe alınan gençlerin 6 aylık maaşı devlet tarafından karşılanacak.

• Prim Desteği: İşverenlerin üzerindeki prim yükü 18 ay boyunca İşsizlik Fonu’ndan ödenecek.

Bu modelle, gençlerin iş gücü piyasasına erken yaşta dahil edilmesi ve kayıtlı istihdamın kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyen gençler ve iş yerleri için belirli kriterler söz konusu. İşte "genç istihdam hamlesi"nin temel şartları:

• 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını geçmemiş olmak.

• İŞKUR kaydının bulunması şart.

• Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla priminin olmaması.

• Yükseköğretim öğrencisi olmamak (Eğitim ve istihdam dışı olma şartı).

Destekler, öncelikli olarak imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerlerinde uygulanacak.

Yabancı uyruklular ve yurt dışında çalışanlar bu destek kapsamı dışında tutulacak.

HEDEF 5 MİLYON GENCİ ÜRETİME KATMAK

AK Parti’nin genç milletvekillerinin saha araştırmalarıyla olgunlaşan proje, sadece bir istihdam modeli değil, aynı zamanda gençlerin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan bir sosyal politika adımı olarak görülüyor

. Mayıs ayı içinde yasalaşması beklenen düzenleme ile sanayi ve imalat sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve genç işsizlik oranlarında kalıcı bir düşüş sağlanması bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim