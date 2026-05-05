Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirket, 1 Ocak – 31 Mart 2026 döneminde 1 milyar 601 milyon 211 bin TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 606 milyon 346 bin TL zarar seviyesindeydi. Böylece şirketin zararında belirgin bir artış yaşandı.

HASILAT GERİLEDİ

Otokar'ın satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş göstererek 9 milyar 546 milyon 905 bin TL'ye geriledi. 2025'in ilk çeyreğinde hasılat 10 milyar 416 milyon 443 bin TL seviyesindeydi.

FAALİYET KÂRLILIĞI ZAYIF SEYRETTİ

Şirketin esas faaliyet kârı 2026'nın ilk çeyreğinde 1 milyar 839 milyon 241 bin TL zarar olarak gerçekleşti. FAVÖK ise 1 milyar 648 milyon 963 bin TL negatif oldu. Bu veriler, operasyonel kârlılıkta zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.99 17.386.562.897,63 % -4.17 18:10 THYAO 301 11.872.828.075,00 % 0.08 18:10 ASTOR 295.75 10.842.857.813,00 % 1.89 18:10 EREGL 37.22 8.732.736.807,58 % 3.91 18:10 AKBNK 70.7 8.082.777.343,30 % 0.07 18:10 Tüm Hisseler

ÖZKAYNAKLAR DÜŞÜŞTE

Bilanço kalemlerinde de gerileme dikkat çekti. Şirketin özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 17 azalarak 7 milyar 824 milyon 461 bin TL'ye düştü. Toplam varlıklar 70 milyar 261 milyon TL, toplam borçlar ise 62 milyar 436 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ŞİRKET ÇARPANLARI

Açıklanan verilere göre şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı bulunmazken, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı 5,82 seviyesinde yer aldı. Şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 45,5 milyar TL olarak hesaplandı.