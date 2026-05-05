Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) değerlendirmesine göre, Nisan ayında gıda fiyatları hem işlenmemiş hem de işlenmiş kalemler öncülüğünde bir önceki aya kıyasla hız kazandı.

Mart ayında daha ılımlı bir seyir izleyen gıda enflasyonunun, Nisan’da yeniden ivmelendiği görüldü.

Rapora göre, tüketici fiyatları Nisan ayında %4,18 artış kaydetti.Yıllık enflasyon ise 1,50 puan yükselerek yüzde 32,37 seviyesine çıktı.Aylık enflasyonun seyrinde özellikle enerji, gıda ve giyim gruplarındaki fiyat gelişmeleri etkili oldu.

ENERJİ FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

TCMB, Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların etkisiyle yurt içi enerji fiyatlarının Nisan ayında %14,40 arttığını açıkladı.

Böylece enerji grubunda son iki aydaki toplam artış %20’ye yaklaştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürerken, mesken tarifelerine yönelik düzenleme sonrası doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

GİYİM VE PETROKİMYA BAĞLANTILI ÜRÜNLER ETKİLİ OLDU

Raporda, temel mal enflasyonundaki yükselişte giyim ve ayakkabı alt grubunun öne çıktığı belirtildi.

Ayrıca, diğer temel mallar grubunda petrokimya ürünleriyle bağlantılı kalemlerde fiyat artışlarının ivmelendiği ifade edildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, aylık hizmet enflasyonu bir önceki aya kıyasla yavaşlama gösterdi.

Nisan ayında yurt içi üretici fiyatları enerji kalemleri öncülüğünde %3,17 arttı.

Yıllık üretici enflasyonu ise %28,59 seviyesine ulaştı.