Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyat verilerini yayımladı. Buna göre, arındırılmış TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,40 artış gösterdi. Bu oran, mart ayında yüzde 2,04 seviyesindeydi.

Açıklanan veriyle birlikte mevsimsellikten arındırılmış tüketici fiyatlarındaki artış, Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

MANŞET ENFLASYON DA YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyonun bu seviyeye yükselmesiyle birlikte, son 6 ayın en yüksek oranı kaydedilmiş oldu