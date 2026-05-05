Nisan 2026'da Renault 12.586 satışla lider olurken, Clio 5.174 adetle zirveye çıktı; TOGG 3.821 satışla 6'ncı, T10X ise 5'inci sırada yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2026'da Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen marka yine Renault oldu.
Fransız üretici, 12 bin 586 adetlik satışla liderliğini sürdürürken, Volkswagen 9 bin 297 adetle ikinci, Hyundai 5 bin 593 adetle üçüncü sırada yer aldı. Onları Toyota 5 bin 412 adet ve Peugeot 4 bin 311 adetle takip etti.
CLIO ZİRVEDE, MEGANE İKİNCİ
Model bazında bakıldığında Renault'un B-segment hatchback modeli Clio HB, 5 bin 174 adetlik satışla Nisan ayının en çok satan otomobili oldu. Aynı markanın Megane Sedan modeli ise 3 bin 319 adetle ikinci sırada yer aldı.
Listede üçüncü sırayı Volkswagen Taigo 3 bin 47 adetle alırken, Toyota Corolla 2 bin 689 adetle dördüncü sırada yer aldı.
TOGG LİSTEDE ÜST SIRALARDA
Yerli otomobil üreticisi TOGG, Nisan ayında 3 bin 821 adetlik satışla markalar sıralamasında 6'ncı sırada konumlandı. Şirketin SUV modeli T10X 2 bin 278 adet satışla model bazında 5'inci sıraya yerleşti. Sedan modeli T10F ise bin 543 adetlik satış gerçekleştirdi.
İLK 10 MODELDE ÖNE ÇIKANLAR
Nisan ayında en çok satan modeller listesinde Renault Clio ve Megane'ın ardından Volkswagen Taigo, Toyota Corolla ve TOGG T10X ilk 5'i oluşturdu. Devamında Renault Duster, Fiat Egea Sedan, Hyundai i20, Toyota C-HR ve Volkswagen T-Cross sıralandı.