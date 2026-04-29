Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Taşınmaz Ticareti yönetmeliklerinde önemli değişikliklere gidildi. Söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, ikinci el araç ticareti yapmak isteyen işletmelere yönelik yetki belgesi şartlarında da değişiklik yapıldı.

YETKİ BELGESİ SÜREÇLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte araç ve taşınmaz ticaretinde yetki belgesi süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemlerine ilişkin önemli güncellemeler yapıldı.

Buna göre, işletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde "tadil" işlemi zorunlu hale getirildi. Ticaret unvanı veya işletme adının değişmesi durumunda ise yetki belgesinin yenilenmesi gerekecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Başvuruların belirli süreler içerisinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması ve ilgili il müdürlüğü tarafından sonuçlandırılması da düzenleme kapsamında yer aldı.

EĞİTİM ŞARTI ESNETİLDİ

Düzenlemeyle birlikte motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi almak için aranan eğitim kriteri de değiştirildi.

Önceki uygulamada "Lise mezunu olma" şartı aranırken, yeni düzenlemeyle bu kriter "İlköğretim mezunu olma" şeklinde güncellendi. Böylece ikinci el araç ticareti yapmak isteyenler için eğitim şartı esnetilmiş oldu.

VATANDAŞA ETKİSİ NE OLACAK?

Düzenlemeyle birlikte ikinci el araç ticaretine girişin kolaylaşması beklenirken, yetki belgesi süreçlerinin daha sıkı şekilde takip edilmesiyle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması hedefleniyor. Uzmanlar, eğitim şartının esnetilmesinin sektördeki oyuncu sayısını artırabileceğini, ancak denetimlerin öneminin de bu noktada daha fazla artacağını belirtiyor.