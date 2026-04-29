Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) nisan ayı verileri yayımlandı. Buna göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 3,59 olarak hesaplandı.

Mart ayında gerileyen gıda enflasyonunun nisanda yeniden yükseldiği görüldü.

Nisan ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en çok düşen ürünler patlıcan, taze fasulye ve kabak oldu.

Buna karşılık domates, havuç ve marul çeşitlerinde fiyat artışları öne çıktı.

ET VE BALIK FİYATLARI YÜKSELDİ

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışı balık, sirke ve tavuk etinde kaydedildi.

Aynı dönemde yumurta, baharatlar ve lokum gibi ürünlerde fiyat düşüşleri görüldü.

TEGE verilerine göre nisan itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 34,3 olarak hesaplandı.

KKTC'DE DE ARTIŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hesaplanan KKTC-TEGE kapsamında ise nisan ayında aylık gıda enflasyonu yüzde 3,47 oldu.

Önceki ay düşüş gösteren enflasyonun bu dönemde yeniden artış eğilimine girdiği belirtildi.