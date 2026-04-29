Benzin 63–65 TL, motorin 71–73 TL, LPG 34–35 TL bandında işlem görüyor. 29 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün yüksek seyrini koruması sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

29 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 63.74 TL/LT
Motorin: 71.64 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 63.60 TL/LT
Motorin: 71.50 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT

Ankara
Benzin: 64.71 TL/LT
Motorin: 72.76 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT

İzmir
Benzin: 64.99 TL/LT
Motorin: 73.03 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.74
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 43.17
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 58.85
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.76
Gazyağı 84.92
Tüm Akaryakıt Fiyatları

BRENT PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 110 doların üzerinde kalması, akaryakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri, fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC ve OPEC+ koalisyonundan ayrılacağını duyurması da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi. Bu gelişme, küresel arz dengelerine yönelik belirsizlikleri artırırken fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki (Akdeniz-İtalyan) işlenmiş ürün fiyatları, günlük dolar kuru, vergiler (ÖTV ve KDV) ve EPDK payı ile dağıtıcı/bayi marjları baz alınarak belirlenir. Rafineri çıkış fiyatı üzerine bu unsurların eklenmesiyle oluşan fiyatlar, döviz ve petrol piyasasındaki değişimlere göre değişkenlik gösterir.

