İç ve dış piyasayı etkileyen petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün yüksek seyrini koruması sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

29 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 63.74 TL/LT

Motorin: 71.64 TL/LT

LPG: 34.99 TL/LT

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 63.60 TL/LT

Motorin: 71.50 TL/LT

LPG: 34.39 TL/LT

Ankara

Benzin: 64.71 TL/LT

Motorin: 72.76 TL/LT

LPG: 34.87 TL/LT

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İzmir

Benzin: 64.99 TL/LT

Motorin: 73.03 TL/LT

LPG: 34.79 TL/LT

BRENT PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 110 doların üzerinde kalması, akaryakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri, fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC ve OPEC+ koalisyonundan ayrılacağını duyurması da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi. Bu gelişme, küresel arz dengelerine yönelik belirsizlikleri artırırken fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki (Akdeniz-İtalyan) işlenmiş ürün fiyatları, günlük dolar kuru, vergiler (ÖTV ve KDV) ve EPDK payı ile dağıtıcı/bayi marjları baz alınarak belirlenir. Rafineri çıkış fiyatı üzerine bu unsurların eklenmesiyle oluşan fiyatlar, döviz ve petrol piyasasındaki değişimlere göre değişkenlik gösterir.