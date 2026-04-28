Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA), sermaye yapısını güçlendirme yolunda dev bir adım atıyor. 29 Nisan (yarın) itibarıyla SMRVA yatırımcılarının portföyündeki hisse sayısı 5 katına çıkacak.

Sümer Varlık, 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, mevcut ödenmiş sermayesini rekor bir oranda artırıyor. Şirket, özkaynaklarını kullanarak sermayesini 118.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 8 Nisan 2026 tarihli bülteniyle onayladığı bu süreçte, hak kullanım başlangıç tarihi 29.04.2026 (Çarşamba) olarak açıklandı.

HESAPLAMALAR NASIL OLACAK? (100 LOT ÖRNEĞİ)

Yüzde 408,474 oranındaki bu bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların elindeki lot miktarını doğrudan etkileyecek. Yatırımcıların herhangi bir ücret ödemesine gerek kalmadan gerçekleşecek bu artış sonrası tablo şöyle şekillenecek:

• Mevcut Hisse: 100 Lot

• Artış Oranı: yüzde 408,474

• Yeni Lot Miktarı: 508,47 Lot (Lotlar tam sayıya yuvarlanacaktır)

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Hisse sayısı artarken, hissenin piyasa fiyatı da aynı oranda bölünecektir. Yatırımcının toplam portföy değeri bölünme anında değişmezken, lot sayısındaki artış psikolojik ve likidite açısından pozitif bir etki yaratmaktadır.

Bu hak kazancından yararlanmak isteyen yatırımcıların, 28 Nisan Salı günü (bugün) seans kapanışı itibarıyla SMRVA hissesine sahip olması yeterli olacak.

Yeni bedelsiz paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.

