Şirket, konsolide tablolarda yüksek kar açıklamasına rağmen, yasal kayıtlardaki dönem zararı nedeniyle temettü dağıtmama kararı aldı.

KONSOLİDE KAR 1,9 MİLYAR TL, YASAL KAYITLAR ZARAR

Şirketin Genel Kurul onayından geçen kar dağıtım tablosuna göre mali durum şu şekilde özetlendi:

SPK Finansal Tablolarına Göre: 1.949.771.000 TL net dönem karı (ana ortaklık payları) elde edildi.

Yasal Kayıtlara (VUK) Göre: Aynı dönem için yasal kayıtlarda "Dönem Zararı" oluştuğu belirtildi.

GENEL KURULDAN OY BİRLİĞİ İLE ONAY

Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2026 tarihli önerisi doğrultusunda toplanan Genel Kurul, yasal kayıtlarda dağıtılabilir bir kar matrahı oluşmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasını oyladı. Yapılan açıklamada, "Katılanların tamamının olumlu oyu ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir" ifadesi kullanılarak, kararın oy birliğiyle alındığı vurgulandı.

