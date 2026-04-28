BIST Katılım 100, 50 ve 30 endekslerinde değişikliğe gidildi. 1 Mayıs 2026 itibarıyla çok sayıda hisse endekslere eklendi, bazı paylar listeden çıkarıldı.
Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, BIST Katılım endekslerinde kapsamlı değişikliklere gidildi. Söz konusu düzenlemelerin 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.
Yapılan değişikliklerle birlikte Katılım 100, Katılım 50 ve Katılım 30 endeks kompozisyonlarında önemli bir güncelleme gerçekleşti.
BIST KATILIM 100 ENDEKSİNE EKLENECEK PAYLAR
Alfa Solar Enerji (ALFAS) Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC) Cem Zeytin (CEMZY) Dof Robotik (DOFRB) Gündoğdu Gıda (GUNDG) İhlas Gayrimenkul (IHLGM) Mega Metal (MEGMT) Mercan Kimya (MERCN) Meysu Gıda (MEYSU) Mopaş (MOPAS) Netcad Yazılım (NETCD) Naturelgaz (NTGAZ) Özata Denizcilik (OZATD) Ral Yatırım Holding (RALYH) Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR) Sarkuysan (SARKY) Sdt Uzay ve Savunma (SDTTR) Tekfen Holding (TKFEN) Yiğit Akü (YIGIT) Zeray GYO (ZERGY)
BIST KATILIM 100 ENDEKSİNDEN ÇIKARILACAK PAYLAR
Aksa (AKSA) Alcatel Lucent Teletaş (ALCTL) Avrupakent GMYO (AVPGY) Banvit (BANVT) Çimbeton (CMBTN) Dyo Boya (DYOBY) Elite Naturel Organik Gıda (ELITE) Göltaş Çimento (GOLTS) Hatsan Gemi (HATSN) Koç Metalurji (KOCMT) Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) Konya Çimento (KONYA) Koton Mağazacılık (KOTON) Kuyaş Yatırım (KUYAS) Netaş Telekom (NETAS) Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) Sanica Isı Sanayi (SNICA) Tümosan Motor ve Traktör (TMSN) Vestel Beyaz Eşya (VESBE) Vera Konsept GYO (VRGYO)
BIST KATILIM 50 ENDEKSİNE EKLENEN HİSSELER
Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC) BMS Birleşik Metal (BMSTL) Dof Robotik (DOFRB) İzmir Fırça (IZFAS) Katmerciler (KATMR) Netcad Yazılım (NETCD) Ral Yatırım Holding (RALYH) Sarkuysan (SARKY) Tekfen Holding (TKFEN) Uşak Seramik (USAK)
BIST KATILIM 50 ENDEKSİNDEN ÇIKARILAN HİSSELER
Aksa (AKSA) Avrupakent GYO (AVPGY) Göltaş Çimento (GOLTS) Jantsa Jant Sanayi (JANTS) Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) Kuyaş Yatırım (KUYAS) Limak Doğu Anadolu (LMKDC) Selçuk Ecza Deposu (SELEC) Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) Tümosan (TMSN)
BIST KATILIM 30 ENDEKSİNE EKLENEN HİSSELER
Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC) CVK Maden (CVKMD) Efor Yatırım (EFOR) Qua Granite Hayal Yapı (QUAGR) Ral Yatırım Holding (RALYH) Tekfen Holding (TKFEN) Tukaş (TUKAS)