Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve yüksek değerleme tartışmaları, yüksek servetli yatırımcıların yatırım stratejilerinde değişime neden oluyor. Goldman Sachs tarafından paylaşılan analizler, özellikle milyon doların üzerinde servete sahip yatırımcıların daha temkinli bir pozisyon aldığını ortaya koydu.

Verilere göre 1 milyon doların üzerinde serveti bulunan yatırımcılar, varlıklarının yaklaşık yüzde 20'sini nakitte tutuyor. Son dönemde piyasalarda artan oynaklık nedeniyle nakit pozisyonlarının daha da güçlendiği belirtiliyor.

BUFFETT'IN REKOR NAKİT POZİSYONU DİKKAT ÇEKTİ

Dünyanın en ünlü yatırımcılarından Warren Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway'in nakit rezervi 381,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Buffett'ın uzun süredir sürdürdüğü temkinli yaklaşım, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Öte yandan milyarder yatırımcı Peter Thiel'in yaklaşık 100 milyon dolarlık Nvidia hissesini satması da teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

ALTERNATİF YATIRIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Goldman Sachs analizine göre servet büyüdükçe yatırımcıların geleneksel hisse senedi piyasalarına bağımlılığı azalıyor. Özellikle 10 milyon doların üzerinde varlığa sahip yatırımcıların yaklaşık yüzde 80'i alternatif yatırım araçlarına yöneliyor.

Bu kapsamda gayrimenkul ve sanat yatırımları öne çıkan alanlar arasında bulunuyor. Düzenli gelir potansiyeli sunan kiralık konut projeleri ve lüks gayrimenkuller yatırımcıların ilgisini çekerken, sanat eserleri de portföy çeşitlendirmesinde tercih edilen varlıklar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, yüksek servetli yatırımcıların son dönemde riskleri dağıtmak amacıyla nakit ve alternatif yatırımlara daha fazla ağırlık verdiğine dikkat çekiyor.

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