Şirket, yüzde 20'lik hisse devrinin aile içi bir işlem olduğunu ve yönetim yapısı ile stratejik hedeflerde hiçbir değişiklik yaratmadığını vurguladı.

Enerji sektörünün önde gelen oyuncularından Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 12 Haziran 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan ortaklık pay devri işlemlerine açıklık getirdi.

Yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin süreci doğru değerlendirmesi amacıyla 15 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir bilgilendirme notu iletildi.

YÜZDE 20'LİK PAY DEVRİ BORSA DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ

KAP'a yapılan açıklamada, devir işleminin borsa tahtasını etkilemeyen teknik bir süreç olduğu belirtildi. Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağı Feridun Geçgel’e ait olan ve şirket sermayesinin yüzde 20’sini temsil eden 199.600.000 adet B Grubu pay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel’e devredildi.

Şirket, söz konusu işlemin Borsa İstanbul’da işlem görmeyen paylar arasında gerçekleştirildiğinin altını çizerek şu detayları paylaştı:

• Halka açıklık oranında veya borsada işlem gören pay miktarında hiçbir değişim olmamıştır.

• Şirketin likidite yapısı, yönetim kontrolü, hakim ortaklık yapısı ya da kurumsal yönetim dengeleri tamamen korunmuştur.

4 KRİTİK MADDEDE "AYNEN DEVAM" GÜVENCESİ

Astor Enerji yönetimi, hisse hareketliliğinin ardından piyasadaki soru işaretlerini gidermek adına yatırımcılara şu 4 önemli güvenceyi verdi:

• Kontrol Değişikliği Yok: Gerçekleştirilen işlem tamamen aile içi bir pay devri niteliği taşımakta olup, şirket üzerindeki mevcut yönetim ve kontrol yapısında bir değişikliğe yol açmamaktadır.

• "Hisse Satmama" Taahhüdü Sürüyor: Devre konu olan yüzde 20'lik hisseler için daha önce kamuoyuna ilan edilen "pay satmama taahhütleri" aynen geçerlidir. Hisseleri devralan Enver Geçgel de aynı kısıtlamalara ve kurallara tabi olmayı sürdürecektir.

• Yatırım ve Kapasite Planları Değişmedi: Şirketin daha önceden duyurduğu büyük yatırım planları, kapasite artışı programları, stratejik hedefleri ve operasyonel faaliyet planlarında hiçbir rötuş yapılmamıştır.

• Hedefler ve Beklentiler Korunuyor: Şirket yönetiminin kamuoyuyla paylaştığı gelecek beklentilerinde ve finansal hedeflerinde, bu devir kaynaklı herhangi bir revizyona gidilmesini gerektirecek durum bulunmamaktadır.

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