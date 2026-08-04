Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri ve brüt kârında düşüş yaşanırken, FAVÖK negatife döndü.

Açıklanan verilere göre şirketin satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 52,3 milyon TL'den 35,5 milyon TL'ye gerileyerek yüzde 32 azaldı.

BRÜT KÂR GERİLEDİ, FAVÖK EKSİYE DÖNDÜ

Şirketin brüt kârı, yıllık bazda yüzde 45 düşüşle 17,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geçen yıl aynı dönemde 12,8 milyon TL FAVÖK açıklayan şirket, bu yıl 2,3 milyon TL negatif FAVÖK açıkladı. Böylece operasyonel kârlılıkta zayıflama dikkat çekti.

ZARAR AZALDI

Şirketin net dönem zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 18,25 milyon TL'den 4,70 milyon TL'ye geriledi.

Ayrıca geçen yıl 18,4 milyon TL net parasal pozisyon kaybı açıklayan şirket, bu dönemde 10,8 milyon TL net parasal pozisyon kazancı elde ederek finansal sonuçlarını destekledi.

BİLANÇO KALEMLERİNDE SON DURUM

2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla şirketin bilanço büyüklüklerinde ise sınırlı gerileme yaşandı.

Toplam varlıklar: 174,0 milyon TL (%6 azalış)

Dönen varlıklar: 102,6 milyon TL (%7 azalış)

Duran varlıklar: 71,5 milyon TL (%3 azalış)

Özkaynaklar: 77,6 milyon TL (%6 azalış)

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