LYDYE'nin açıkladığı finansal sonuçlara göre, şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 26,2 milyon TL seviyesine geriledi.

Şirketin FAVÖK'ü de yıllık bazda yüzde 36 düşüşle 5,36 milyon TL olarak gerçekleşti.

NET KÂR ZARARA DÖNDÜ

Bilançonun en dikkat çeken kalemi ise net dönem sonucu oldu.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 791,5 milyon TL net dönem kârı açıklarken, 2026'nın ikinci çeyreğinde 691,1 milyon TL net zarar kaydetti.

Ayrıca net parasal pozisyon kaynaklı kayıp da 13,6 milyon TL'den 749,6 milyon TL'ye yükselerek finansal sonuçlar üzerinde önemli baskı oluşturdu.

Brüt kâr kalemi de negatife dönerken, geçen yıl 14,45 milyon TL olan brüt kâr bu dönemde 54,13 milyon TL brüt zarara dönüştü.

VARLIKLARDA SINIRLI GERİLEME

Şirketin bilanço kalemlerinde ise daha sınırlı değişimler görüldü.

Toplam varlıklar yüzde 1 azalışla 4,59 milyar TL oldu.

Dönen varlıklar yüzde 9 artarak 45,5 milyon TL'ye yükseldi.

Duran varlıklar yüzde 1 azalışla 4,55 milyar TL olarak gerçekleşti.

Özkaynaklar yüzde 1 gerileyerek 3,49 milyar TL seviyesine indi.

Şirketin borsada işlem gören LYDYE hisseleri günü yüzde 0,13’lük yükselişle 13050 TL’den kapattı.

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