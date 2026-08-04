Aygaz A.Ş. (AYGAZ), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda sınırlı gerilerken, brüt kâr, FAVÖK ve net dönem kârında güçlü artış kaydedildi. Net kâr yıllık bazda yüzde 243 yükselerek 4,42 milyar TL'ye ulaştı.

Açıklanan verilere göre şirketin satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 52,49 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

OPERASYONEL KÂRLILIK GÜÇLENDİ

Satış gelirlerindeki sınırlı gerilemeye rağmen şirketin kârlılık göstergelerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

Brüt kâr, yıllık bazda yüzde 11 artışla 5,82 milyar TL oldu.

FAVÖK, yüzde 25 yükselerek 1,97 milyar TL seviyesine ulaştı.

NET KÂR YÜZDE 243 ARTTI

Bilançonun en dikkat çeken kalemi net dönem kârı oldu.

Aygaz'ın net dönem kârı, 2025 yılının aynı dönemindeki 1,29 milyar TL'den 4,42 milyar TL'ye yükselerek yüzde 243 artış kaydetti.

Buna karşın net parasal pozisyon kayıpları, 376 milyon TL'den 878 milyon TL'ye yükselerek yıllık bazda yüzde 133 arttı.

BİLANÇO KALEMLERİ BÜYÜDÜ

Şirketin bilançosunda varlık ve özkaynak tarafında da büyüme sürdü.

Toplam varlıklar yüzde 10 artışla 96,72 milyar TL oldu.

Dönen varlıklar yüzde 7 artışla 16,30 milyar TL'ye yükseldi.

Duran varlıklar yüzde 10 artışla 80,42 milyar TL seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar yüzde 10 artışla 84,08 milyar TL olarak gerçekleşti.

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