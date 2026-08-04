Merkezi Kaydi Sistem bünyesinde yürütülen hak kullanım ödemeleri kapsamında, Mopaş Marketcilik (MOPAS) şirketinin 1. taksit kâr payı dağıtımı 4 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen tamamlandı.

Hisse sahipleri, hak kullanım tarihi olan 31 Temmuz itibarıyla kazanmış oldukları temettü ödemelerine erişim sağladı.

MOPAS TEMETTÜ DAĞITIM DETAYLARI

MKK tarafından paylaşılan kayıtlara göre kâr payı ödemesinin detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Temettü Hak Kullanım Tarihi: 31 Temmuz

• Hesaplara Yatış Tarihi: 4 Ağustos 2026

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,2747252 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,2335164 TL

MOPAS yatırımcılarının hesaplarına hisse başına net 0,2335164 TL tutarındaki 1. taksit kâr payı ödemeleri aktarılarak hak kullanım süreci başarıyla tamamlanmış oldu.

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