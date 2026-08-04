Deniz Yatırım hedef fiyatını yukarı çekerken, Gedik Yatırım da hissedeki pozitif beklentisini korudu. Güncellenen raporlara göre KORDS hissesinde yüzde 33'e varan prim potansiyeli öngörülüyor.

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS), 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından aracı kurumlar hisseye ilişkin değerlendirmelerini güncelledi.

Açıklanan raporlarda, KORDS hissesi için hedef fiyatlar yukarı yönlü revize edilirken, mevcut fiyat üzerinden çift haneli prim potansiyeline işaret edildi.

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (BIST: KORDS), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından iki aracı kurum tarafından yeniden değerlendirildi. İşte güncel hedef fiyat raporu:

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Rapor Tarihi Deniz Yatırım 91,30 TL 68,50 TL Tut %33,28 4 Ağustos 2026 Gedik Yatırım 87,75 TL 68,50 TL Endekse paralel getiri %28,10 4 Ağustos 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.