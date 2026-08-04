Washington'dan gelen iyimser açıklamaların ardından ham petrolde kayıp yüzde 5'e yaklaşırken, fiyatlar 77 doların altına geriledi.

Petrol piyasaları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik görüşmelerden gelen olumlu sinyallerin etkisiyle sert satış baskısıyla karşılaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve serbest şekilde yeniden uluslararası deniz trafiğine açılması amacıyla İran ile sürdürülen diplomatik temaslarda önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

BESSENT: "ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ"

Sürece ilişkin dikkat çeken bir açıklama da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten geldi.

Katıldığı televizyon programında müzakerelere ilişkin iyimser değerlendirmelerde bulunan Bessent, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var."

Bessent, İran'ın boğazdan geçişler için ücret talep edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise varılacak olası anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda tamamen serbest dolaşımı sağlayacağını belirterek yanıt verdi.

TAHRAN: GÖRÜŞMELER UMMAN ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

İran cephesinden yapılan açıklamada ise ABD ile doğrudan müzakere yürütülmediği vurgulandı.

Tahran yönetimi, diplomatik temasların Umman aracılığıyla sürdürüldüğünü ve görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklandığını bildirdi.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini azaltırken petrol fiyatlarında sert satışları beraberinde getirdi.

TSİ 17.41 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,51 düşüşle 76,74 dolar seviyesine geriledi. Analistler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle deniz trafiğine açılmasına yönelik beklentilerin güçlenmesinin, jeopolitik risk primini azaltarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

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