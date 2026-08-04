Mayıs ayında 14.527,50 dolarlık tarihi rekor seviyesinin sınırına dayanan bakır, sert düşüşlerin ardından tekrardan uyandı.

Dünya'da yer alan habere göre küresel bakır piyasasında fiyatlar, Londra ve Şanghay'daki stokların belirgin şekilde gerilemesinin ardından yükselişe geçti.

Arzın sıkılaşabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı 13 bin 947 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları, başta Londra ve Şanghay olmak üzere önemli depolama merkezlerindeki stokların azalmasının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı, yüzde 0,56 değer kazanarak ton başına 13 bin 947 dolara yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,91 artışla 106 bin 700 yuan seviyesine çıktı.

STOKLARDAKİ SERT DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Piyasalardaki yükselişte, bakır stoklarında son aylarda yaşanan belirgin gerileme etkili oldu.

LME verilerine göre bakır stokları, nisan ayında yaklaşık 400 bin ton seviyesindeyken 244 bin 25 tona kadar geriledi.

Şanghay'da ise mart ayında 430 bin tonun üzerinde bulunan stoklar, 69 bin 300 tona düştü. Analistler, stoklardaki bu gerilemenin arzın sıkılaşabileceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtiyor.

Öte yandan ABD'deki COMEX bakır stokları ise 3 Ağustos itibarıyla 717 bin 314 kısa tona yükselerek farklı bir görünüm sergiledi.

Piyasa analistlerine göre, Londra ve Şanghay'daki stokların hızla azalması, kısa vadede bakır fiyatlarını destekleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, stoklardaki düşüşün devam etmesi halinde arz endişelerinin güçlenebileceğini ve bunun fiyatlarda yukarı yönlü hareketi sürdürebileceğini belirtiyor.

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