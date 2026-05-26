Londra ve New York borsalarında peş peşe zirve tazeleyen bakır, sanayi ve teknoloji devlerinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

LONDRA'DA 8 GÜNLÜK KESİNTİSİZ RALLİ: 14 BİN DOLAR EŞİĞİ AŞILDI

Dünyanın en önemli metal borsası olan Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, üst üste sekizinci işlem gününü de değer kazancıyla kapatarak ton başına 14.196,50 dolara fırladı. Bu sert yükselişle birlikte fiyatlar, Ocak 2026 döneminde test edilen 14.527,50 dolarlık tarihi rekor seviyenin hemen sınırına dayanmış oldu.

Piyasa uzmanları, özellikle Orta Doğu kaynaklı kükürt arzında yaşanan lojistik aksamaların, bazı Afrika madenlerindeki üretim süreçlerini felç ettiğini ve küresel arz sıkışıklığını daha da derinleştirdiğini belirtiyor.

ÇİN’DE YAPAY ZEKA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TALEBİ PATLADI

Arz tarafındaki bu büyük kırılganlığa karşın, dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin'den gelen talep dalgası fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı körüklüyor. Ülkede özellikle;

Yapay zeka veri merkezleri,

Devasa yenilenebilir enerji (GES/RES) projeleri,

Elektrik şebekelerinin modernizasyonu yatırımları bakır tüketimini zirveye taşımış durumda.

Chaos Ternary Futures Co. Araştırma Direktörü Li Xuezhi, Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin ve İran savaşına yönelik endişelerin hafiflemesiyle sanayi metallerine genel bir toparlanma geldiğini, ancak bakırı yapısal arz sorunlarının uçurduğunu vurguladı.

NEW YORK COMEX’TE POUND BAŞINA 6,69 DOLARLA TARİHİ REKOR

Yükseliş fırtınası ABD kanadında daha da sert hissediliyor. New York Comex piyasasında işlem gören vadeli bakır kontratları, Washington yönetiminin rafine metal ithalatına yönelik getirmeyi planladığı olası gümrük tarifeleri öncesinde pound başına 6,69 dolarla tüm zamanların rekor seviyesine çıktı.

Bu agresif fiyatlama nedeniyle Comex bakırı, LME (Londra) bakırına kıyasla ton başına 500 doların üzerinde primli işlem görmeye başladı. Uzmanlar, olası tarifelerin dünyadaki rafine bakırı ABD'ye doğru çekerken, Avrupa ve Asya gibi diğer bölgelerde ciddi bir kıtlığa yol açabileceği konusunda uyarıyor.

ÇİN'İN ÜRETİMİ HAMMADDE YOKLUĞUNDAN YÜZDE 3 DÜŞTÜ

Krizin boyutları, üretici ülkelerin resmi verilerine de yansımaya başladı. Beijing Antaike Information Co. tarafından açıklanan son rapora göre, Çin'in rafine bakır üretimi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3 gerileyerek 1,05 milyon tona düştü.

Ülkedeki hurda metal kullanımına yönelik getirilen yeni yasal kısıtlamalar ile bakır konsantresi işleme maliyetlerinin (TC/RC) dip yapması, ergitme tesislerinin üretim kapasitelerini düşürmesine neden oluyor.

Kaynak: Dünya

