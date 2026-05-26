Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yönetim kurulu bildiriminde, 2025 yılı mali dönemi için ortaklara kâr payı dağıtılmamasının Olağan Genel Kurul onayına sunulacağı belirtildi.

FİNANSAL TABLOLARDA 66,8 MİLYON TL NET ZARAR

Şirketin temettü dağıtmama kararının arkasındaki mali gerekçeler de KAP açıklamasında yer aldı. Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen finansal tablolara göre; Alcatel Lucent Teletaş’ın 2025 yılı vergi sonrası net dönem zararı 66.856.355 TL olarak gerçekleşti.

ŞİRKETİN NAKİT POLİTİKASI VE KONJONKTÜR ETKİLİ OLDU

Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda, net dönem zararının yanı sıra makroekonomik dengeler ve şirketin finansal sağlığının korunması ön planda tutuldu. Konuya ilişkin KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile şirketimizin nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2025 yılı mali dönemi için kâr payı dağıtılmamasının Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir."

