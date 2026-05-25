Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklandı. Açıklanan enflasyon beklentileri doğrultusunda maaş zamlarına ilişkin farklı senaryolar gündeme gelirken, en düşük emekli maaşında yeni bir düzenleme ihtimali de konuşulmaya devam ediyor.

İlk dört aylık enflasyonun yüzde 14,64 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından gözler mayıs ve haziran ayı verilerine çevrildi.

MERKEZ BANKASI SENARYOSUNDA YÜZDE 17,38 ZAM

Merkez Bankası tahminlerine göre yılın ilk altı aylık enflasyonunun yüzde 17,38 seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında aynı oranda, yani yüzde 17,38 zam alabileceği değerlendiriliyor.

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı hesaplanıyor. Beklentilere göre memurların temmuz ayında yüzde 5,75 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 13,15 oranında maaş artışı alabileceği öngörülüyor.

ALTERNATİF SENARYODA ORANLAR YÜKSELİYOR

Ekonomistlerin yer aldığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise daha yüksek oranlar öne çıktı.

Ankete göre ilk altı aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşabileceği tahmin edilirken, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,58 oranında zam yapılabileceği ifade edildi.

Piyasa tahminlerine göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 14,31 seviyesine kadar yükselebilir.

Kesin oranların haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceği belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Taban aylıklarla ilgili yeni düzenleme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

Kulislerde konuşulan senaryolara göre en düşük emekli maaşında yeniden artış yapılabileceği belirtilirken, milyonlarca emekli hükümetten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

OCAK AYI İÇİN İLK TAHMİNLER DE ORTAYA ÇIKTI

Yalnızca temmuz ayı değil, ocak ayında yapılacak artışlara ilişkin ilk tahminler de ortaya çıktı.

Merkez Bankası senaryosuna göre ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 7,34 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ocak ayında yeni maaş artışlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ekonomide enflasyonun seyri, enerji fiyatları, döviz kuru ve küresel gelişmelerin maaş artışlarında belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.