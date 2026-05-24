Borsa İstanbul'da şirketler peş peşe yeni iş anlaşmaları açıkladı. ASELSAN'ın 21,4 milyar TL'lik sözleşmesi dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, 18 - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni iş ilişkileri ve sözleşmelerine ilişkin bildirimlerde bulundu. Savunma, sağlık, sanayi, enerji ve teknoloji sektörlerinde açıklanan anlaşmalar arasında milyarlarca liralık projeler öne çıktı.

ASELSAN'DAN MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA HAMLESİ

ASELSAN (ASELS), T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile "Yapay Zeka Destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Tedariği" projesi kapsamında 469,97 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu. Projenin Türk lirası karşılığı yaklaşık 21,43 milyar TL olarak açıklandı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DİKKAT ÇEKEN İHALELER

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler de önemli sözleşmeler duyurdu.

Gen İlaç (GENIL), Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ihale kapsamında 641,5 milyon TL tutarında sipariş aldığını açıkladı.

Türk İlaç (TRILC) ise aynı kapsamda toplam 231,3 milyon TL'nin üzerinde iki ayrı sözleşme imzaladı.

OncoSem (ONCSM), Bursa ve Ankara'daki sağlık kurumlarında yürütülecek hizmetler için toplam 133,6 milyon TL'nin üzerinde iş üstlendiğini duyurdu.

Medisera (MEDTR) da Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nin ihalesini 52 milyon TL bedelle kazandı.

SANAYİ VE ENERJİ TARAFINDA YENİ ANLAŞMALAR

İmaş Makine (IMASM), Afrika'da bir müşteriyle 3,96 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı.

Erciyas Çelik Boru (ERCB), Körfezray Metro Projesi kapsamında 2,6 milyon dolar değerinde üretim işi üstlendi.

Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS) ise yurt dışı bağlantılı sözleşmesini 1,36 milyon euro seviyesinde duyurdu.

Karsan (KARSN) da İspanya merkezli bir kuruluşla 9 adet elektrikli araç satışı için anlaşma sağladı.

FİNANS VE YAZILIM TARAFINDA DA HAREKETLİLİK

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY), tahsili gecikmiş alacak portföyleri kapsamında toplam 2,94 milyar TL nominal değerli portföy satın alımı gerçekleştirdi.

Link Bilgisayar (LINK) da kurumsal dönüşüm projesi kapsamında 1 milyon doların üzerinde yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

