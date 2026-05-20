Şirket, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından açılan iki farklı ihaleyi TURKFLEKS markasıyla kazandığını duyurdu.

TOPLAM İHALE BEDELİ 231 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Şirketin grup şirketi üzerinden kazandığı ve Sağlık Market Alım İhalesi kapsamında teslim edilecek işlerin detayları şu şekilde paylaşıldı:

İhale Tutarı: 133.731.106,87 TL + KDV İhale Tutarı: 97.612.104,63 TL + KDV

Toplam Yeni İş İlişkisi: 231.343.211,50 TL

TÜRK İLAÇ TARAFINDAN YAPILAN RESMİ KAP AÇIKLAMASI

Şirket yönetiminden kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan iki ayrı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi, TURKFLEKS markası ile 133.731.106,87 TL + KDV ve 97.612.104,63 TL + KDV tutarlarla grup şirketimiz uhdesinde kalmıştır."

