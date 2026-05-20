Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, net dönem kârından karşılanmak üzere yüzde 4000 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurunun bugün yapıldığını duyurdu.

ÇIKARILMIŞ SERMAYE 28,7 MİLYAR TL’YE ULAŞIYOR

Şirketin 19 Şubat ve 8 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği genel kurul süreçlerinin ardından Yönetim Kurulu, bugün (20 Mayıs 2026) toplanarak süreçle ilgili nihai yol haritasını onayladı. Alınan kararla birlikte;

Şirketin mevcut 700.000.000 TL (Yedi yüz milyon TL) olan çıkarılmış sermayesi,

Tam 28.000.000.000 TL (Yirmi sekiz milyar TL) artırılarak,

%4000 oranında devasa bir artışla 28.700.000.000 TL’ye (Yirmi sekiz milyar yedi yüz milyon TL) yükseltilecek.

Tera Yatırım, bu devasa artışla birlikte mevcut kayıtlı sermaye tavanını aşacak. Şirket, mevzuatta yer alan "iç kaynak ve kâr payının sermayeye ilave edilmesi durumunda tavanın bir defaya mahsus aşılabilmesi" hükmünden faydalanarak bu işlemi gerçekleştirecek.

FİNANSMAN TAMAMEN 2025 YILI KÂRINDAN KARŞILANACAK

Sermaye artırımının kaynağı, şirketin operasyonel başarısını da gözler önüne serdi. Artırılacak olan 28 milyar TL'lik tutarın tamamı, Tera Yatırım’ın 31.12.2025 hesap dönemine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan konsolide tablolardaki 32.866.046.227 TL’lik net dağıtılabilir dönem kârından karşılanacak.

100 LOTU OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

Tera Yatırım'ın yüzde 4000 (40 kat) bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştikten sonra, elinizde bulunan her 1 lot hisse için 40 lot yeni bedelsiz hisse alırsınız.

Hesaplama şu şekildedir:

Mevcut Lotunuz: 100 lot

Alacağınız Bedelsiz Lot Sayısı: 100 x 40 = 4.000 lot

Sermaye Artırımı Sonrası Toplam Lotunuz: 100 + 4.000 = 4.100 lot olur.

A VE B GRUBU YENİ PAYLAR İHRAÇ EDİLECEK

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek olan 1 TL nominal değerli 28 milyar adet yeni payın gruplara göre dağılımı ve detayları şu şekilde paylaşıldı:

2.000.000.000 adet A grubu nama yazılı pay,

26.000.000.000 adet B grubu nama yazılı pay ihraç edilecek.

Süreç tamamlandığında, mevcut ortaklara ellerindeki hisse gruplarına göre (A grubuna A grubu, B grubuna B grubu) payları oranında bedelsiz olarak kaydi sistem esaslarına uygun bir şekilde dağıtılacak.

SPK’YA RESMİ BAŞVURU BUGÜN YAPILDI

Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi, ihraç belgesinin onaylanması ve bedelsiz sürecinin resmen başlaması için gerekli tüm evraklar hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru bugün (20.05.2026) tarihi itibarıyla elden teslim edildi.

