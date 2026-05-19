Küresel finans kuruluşlarının altına yönelik 2026 tahminleri, fiyatların yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor. Reuters tarafından derlenen beklentilere göre birçok kurum ons altında 5.000 doların üzerindeki seviyeleri temel senaryo olarak değerlendirirken, bazı tahminlerde 6.000 dolar ve üzerindeki hedefler öne çıktı. Merkez bankalarının alımları, güvenli liman talebi ve jeopolitik riskler, beklentileri destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

JPMORGAN'DAN 6.000 DOLAR SİNYALİ

JPMorgan, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 5.243 dolar olarak belirledi. Banka, güçlü talebin sürmesi halinde yıl sonuna doğru fiyatların 6.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngördü.

Banka ayrıca, bu beklentinin arkasında merkez bankalarının süren altın alımları ile yatırımcı ilgisinin bulunduğunu bildirdi.

JPMorgan, merkez bankalarının 2026 yılında yaklaşık 800 ton altın alımı gerçekleştirebileceğini tahmin ediyor. Bankaya göre rezerv çeşitlendirme eğilimi henüz tamamlanmış değil ve bu durum altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

BAZI KURUMLAR 6.000 DOLARIN DA ÜZERİNE ÇIKTI

En yüksek tahminlerden biri Wells Fargo Investment Institute tarafından paylaşıldı. Kurum, altının 2026 yılı sonunda ons başına 6.100-6.300 dolar aralığına ulaşabileceğini öngördü.

UBS ise Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için hedefini 6.200 dolara yükseltti.

Deutsche Bank, 2026 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini 5.500 dolar olarak açıklarken fiyatların yıl içerisinde 6.000 doları görebileceğini belirtti. Societe Generale de 2026 sonu için 6.000 dolar hedefini paylaştı.

Goldman Sachs'ın Aralık 2026 hedefi ise 5.400 dolar oldu.

ANZ'DE İKİ FARKLI SENARYO!

ANZ tarafında iki ayrı tahmin dikkat çekti. Kurumun dönem sonu tahmininde 2026 için 5.600 dolar seviyesi yer alırken, 6.000 dolar hedefi daha önceki beklentiden farklı olarak 2027 ortasına ertelendi.

ANZ'nin diğer tahmininde ise 2026 ortası için 4.600 dolar, yıl sonu için 4.400 dolar seviyesi öne çıktı.

DAHA TEMKİNLİ BEKLENTİLER DE VAR

Daha temkinli kurumlar arasında Macquarie Group, Morgan Stanley, HSBC, Bank of America, Standard Chartered ve Commerzbank yer aldı.

Kurumların tahminleri şu şekilde sıralandı:

• Macquarie Group: 4.323 dolar

• Morgan Stanley: 4.600 dolar

• HSBC: 4.587 dolar

• Bank of America: 4.438 dolar

• Standard Chartered: 4.488 dolar

• Commerzbank: 4.900 dolar

Kurum tahminleri arasında farklılıklar bulunsa da genel beklenti, altın piyasasında yüksek fiyat ortamının 2026 yılında da korunabileceği yönünde şekilleniyor. Merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler, enflasyon endişeleri ve güvenli liman talebi altını destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.