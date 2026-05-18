Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden geçtiğimiz hafta yeni iş ilişkisi duyuran şirketlerin hamlelerinde özellikle enerji, savunma sanayisi ve döviz bazlı sözleşmeler başı çekti.

Şirketlerin hem yurt içi hem de yurt dışı kurumsal ortaklarla imzaladığı bu anlaşmalar, makroekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde şirket bilançolarına doğrudan döviz koruması sağlayacak nitelikte.

ENERJİ SEKTÖRÜ DÖVİZ YAĞMURUNA TUTULDU

Haftanın en çok öne çıkan ve en yüksek bütçeli anlaşmalarına imza atan sektörü kuşkusuz enerji oldu. Yeşil dönüşüm ve şebeke altyapı projeleri şirketlerin kasasını doldurmaya devam ediyor:

• Yeo Teknoloji (YEOTK): Haftayı çifte zaferle kapatan şirket, Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. ile 16.093.186 USD (730,5 milyon TL) ve Kuvvet Enerji A.Ş. ile 1.950.000 USD (88,4 milyon TL) olmak üzere toplamda 18 milyon dolara yakın iki dev sözleşme açıkladı.

• Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteriyle el sıkışan şirket, 10.201.876 USD (461,8 milyon TL) değerinde güçlü bir sözleşmeye imza attı.

• Ekos Teknoloji (EKOS): Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen ihaleyi kazanan şirket, 4.000.000 USD (179,2 milyon TL) değerinde yeni iş hacmi yarattı.

SAVUNMADA İŞ AKIŞI HIZ KESMİYOR

Yüksek teknoloji ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketler, aldıkları siparişlerle sipariş defterlerini kabartmayı sürdürdü:

• SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Yurt içi müşterilerle arka arkaya masaya oturan şirket, 13 Mayıs'ta 6.450.000 USD'lik (292,7 milyon TL) bir sipariş aldığını, hemen bir gün öncesinde (12 Mayıs) ise 4.950.000 USD'lik (224,6 milyon TL) yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

PERAKENDE VE STRATEJİK ORTAKLIKLAR

Haftalık bazda tutarı net olarak paylaşılmasa da şirketlerin pazar payını ve marka değerini artıracak iki kritik ticari anlaşma da dikkat çekti:

• Segmen Kardeşler Gıda (SEGMN): Organize perakendenin devi Migros Ticaret A.Ş. ile yeni bir ticari anlaşma sağlandığını duyurdu.

• Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS): Spor endüstrisi ve finans dünyasını bir araya getiren hamlede, Tera Yatırım Holding A.Ş. ile yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.

• Akhan Un (AKHAN): L.Foodstuff Trading firması ile satış, bakım ve destek hizmetleri kapsamında 459.000 USD (20,7 milyon TL) değerinde butik ama katma değerli bir iş birliği açıkladı.

