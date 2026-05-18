Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., iştiraki JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul kararının ardından pay devri sürecine ilişkin açıklama yaptı. Şirket, sermaye artırımı ve gerçekleştirilen pay devirleri sonrasında iştirakindeki ortaklık oranını önemli ölçüde artırdı.

PAY DEVİRLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, iştirak ortaklarından bazı payların Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına karar verildi.

Bu kapsamda:

• MW ITALIA SRL'ye ait toplam 5.350.998 paya karşılık gelen 53.509.980 TL nominal değerli paylar

• MW AFTERMARKET S.R.L.'ye ait toplam 1 paya karşılık gelen 10 TL nominal değerli pay

• MW ROMANIA S.A.'ya ait toplam 1 paya karşılık gelen 10 TL nominal değerli pay

pay devir sözleşmeleri kapsamında Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınacak.

ORTAKLIK ORANI YÜZDE 99,9986'YA YÜKSELDİ

Şirket açıklamasında, gerçekleştirilen sermaye artırımı ve pay devir işlemlerinin ardından iştirak JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ortaklık oranının yüzde 99,9986 seviyesine ulaştığı belirtildi.

JANTSA HİSSESİ NE DURUMDA?

Jantsa Jant Sanayi (JANTS) hissesinin saat 13.54 itibarıyla -3,58 % oranında değer kaybettiği görülüyor. Hissenin güncel fiyatı 18,07 TL bandında.