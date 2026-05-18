Haftanın ilk işlem gününde, piyasanın önde gelen yatırım kuruluşlarından Ünlü & Co, KRDMD (D) hisseleri için güncel beklentilerini paylaştı.

HEDEF FİYAT 48 TL OLARAK BELİRLENDİ

Ünlü & Co tarafından 18 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan analist raporunda, Kardemir (D) hissesi için hedef fiyat 48,00 TL olarak açıklandı. Aracı kurum, hisse senedi için yatırımcılara sunduğu stratejik tavsiyesini ise "TUT" olarak belirledi.

KRDMD GÜNCEL FİYAT

KRDMD hisseleri TSI 13.39 itibarıyla yüzde 6,15'lik düşüş ile 39,40 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.