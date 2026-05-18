Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir seyirle giriş yaptı. Borsa düşerken tavan olan hisseler belli oldu.
Küresel piyasalardaki makroekonomik belirsizlikler ve iç dinamiklerin etkisiyle BIST 100 endeksi, değer kayabetti.
Endeks, TSI 11.39 itibarıyla yüzde 1,41'lik bir düşüşle 14.166 puandan işlem görerek yatırımcılar için temkinli bir seyre işaret etti.
Kaynak: Garanti Trader
ENDEKSTEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN ZİRVEYE KOŞANLAR: TAVAN HİSSELER
Piyasanın genelindeki satış baskısına ve negatif görünüme rağmen, bazı şirket hisseleri güçlü alımlarla pozitif ayrışarak tavan fiyat sergiledi. TSI 11.36 itibarıyla borsada tavan serisine bağlayan ve yatırımcısının yüzünü güldüren öne çıkan hisseler ve fiyatları şu şekilde sıralandı:
ATATP (ATP Yazılım): 206,90 TL | %9,99
RODRG (Rodrigo Tekstil): 29,76 TL | %9,98
VBTYZ (VBT Yazılım): 26,92 TL | %9,97
BRLSM (Birleşim Mühendislik): 23,40 TL | %9,96
SERNT (Seranit Granit): 10,50 TL | %9,95
OZATD (Özata Denizcilik): 1.062,00 TL | %9,94
ICBCT (ICBC Turkey Bank): 20,26 TL | %9,93
ISSEN (İşbir Sentetik): 10,52 TL | %9,93
GEDIK (Gedik Yatırım): 7,67 TL | %9,89
