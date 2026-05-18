Küresel piyasalardaki makroekonomik belirsizlikler ve iç dinamiklerin etkisiyle BIST 100 endeksi, değer kayabetti.

Endeks, TSI 11.39 itibarıyla yüzde 1,41'lik bir düşüşle 14.166 puandan işlem görerek yatırımcılar için temkinli bir seyre işaret etti.

Kaynak: Garanti Trader

ENDEKSTEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN ZİRVEYE KOŞANLAR: TAVAN HİSSELER

Piyasanın genelindeki satış baskısına ve negatif görünüme rağmen, bazı şirket hisseleri güçlü alımlarla pozitif ayrışarak tavan fiyat sergiledi. TSI 11.36 itibarıyla borsada tavan serisine bağlayan ve yatırımcısının yüzünü güldüren öne çıkan hisseler ve fiyatları şu şekilde sıralandı:

ATATP (ATP Yazılım): 206,90 TL | %9,99

RODRG (Rodrigo Tekstil): 29,76 TL | %9,98

VBTYZ (VBT Yazılım): 26,92 TL | %9,97

BRLSM (Birleşim Mühendislik): 23,40 TL | %9,96

SERNT (Seranit Granit): 10,50 TL | %9,95

OZATD (Özata Denizcilik): 1.062,00 TL | %9,94

ICBCT (ICBC Turkey Bank): 20,26 TL | %9,93

ISSEN (İşbir Sentetik): 10,52 TL | %9,93

GEDIK (Gedik Yatırım): 7,67 TL | %9,89

