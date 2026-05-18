Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yaklaşarak güçlü bir performans sergileyen bakır fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde sert bir kırılma yaşadı.

Güçlenen ABD doları, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'den gelen beklenti altı ekonomik veriler ve yükselen petrol fiyatları, sanayi metalleri üzerinde ağır bir baskı oluşturdu.

LME’DE YÜZDE 2,75'LİK KAYIP: TON BAŞINA 13 BİN 555 DOLAR

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören üç ay vadeli gösterge bakır kontratı, TSİ 08.19 itibarıyla yüzde 2,75 düşüşle ton başına 13 bin 555 dolara geriledi. Bu sert geri çekilmeyle birlikte bakır, son bir haftanın en düşük seviyesine inmiş oldu.

Oysa bakır fiyatları, maden arzına yönelik endişeler ve hammadde sıkıntılarının etkisiyle 15 Mayıs’ta ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış ve haftayı yüzde 5 kazançla ton başına 13 bin 643 dolardan kapatmıştı. Yılın başlarında, 29 Ocak'taki işlemlerde ise kısa süreliğine 14 bin 500 dolar seviyesi aşılmıştı.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ 3 TEMEL DİNAMİK

Piyasa analistleri, fiyatlardaki bu ani geri çekilmede döviz piyasalarındaki hareketlerin yanı sıra makroekonomik verilerin etkili olduğunu belirtiyor:

Çin Ekonomisindeki Yavaşlama Sinyalleri: Dünyanın en büyük sanayi metalleri tüketicilerinden biri olan Çin'e ilişkin gelen zayıf ekonomik veriler, küresel sanayi talebinin hız keseceği endişesini doğurdu.

Güçlenen ABD Doları: Dolar endeksindeki yükseliş, dolar cinsi fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerine sahip alıcılar için daha pahalı hale getirerek talebi baskıladı.

Yükselen Enerji Maliyetleri: Petrol fiyatlarındaki artış, üretim maliyetlerini tırmandırırken küresel büyüme üzerinde durgunluk (stagflasyon) riskini canlı tutuyor.

ANALİSTLER "YAPISAL FİYATLAMA DÖNEMİ BAŞLADI"

Analistlere göre; madenlerdeki arz sıkıntıları, yüksek enerji maliyetleri ve reel sanayi talebine ilişkin beklentiler nedeniyle piyasada jeopolitiğin ötesinde, daha bağımsız ve yapısal bir fiyatlama eğilimi oluşmaya başladı. Bu durum, önümüzdeki süreçte bakırın makroekonomik verileri daha hassas fiyatlayacağını gösteriyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.