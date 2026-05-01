Enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi baskılayacağı korkularının hafiflemesi ve Çin’den gelen olumlu veriler, bakıra yedi seans sonra ilk artışını getirdi.

ENERJİ MALİYETLERİ HAFİFLEDİ, BAKIR NEFES ALDI

Brent petrolün 20 Nisan’daki 95 dolar seviyesinden hızla 126 dolara tırmanması, sanayi metalleri üzerinde ağır bir yük oluşturmuştu. Ancak petrolün 111 dolar bandına geri çekilmesiyle birlikte, yüksek enerji maliyetlerinin küresel talebi boğacağı endişeleri azaldı.

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre TSI 07.53 itibarıyla

Bakır Fiyatı: Metrik ton başına %0,5 artışla 13.050 dolara ulaştı.

Haftalık Görünüm: Bu toparlanmaya rağmen metal, haftalık bazda %1,9 kayıpla haftayı kapatmaya hazırlanıyor.

ÇİN İMALATI 2020’DEN BU YANA EN HIZLI SEVİYEDE

Dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin’den gelen veriler, piyasaya asıl morali veren gelişme oldu. Çin imalat faaliyetleri, Nisan ayında 2020 sonundan bu yana görülen en hızlı ivmeyle genişleyerek "dünyanın fabrikasının" hala iştahlı olduğunu kanıtladı.

Ancak Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nın İşçi Bayramı nedeniyle Çarşamba gününe kadar kapalı olması, işlem hacimlerinin sınırlı kalmasına neden oldu.

ARZ SIKINTISI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Bakırın rekor seviyelere yakın seyretmesinde sadece talep değil, ciddi arz endişeleri de rol oynuyor:

Hürmüz Boğazı Krizi: Boğazın kapanmasıyla sülfürik asit sevkiyatında yaşanan aksamalar, bakır üretimi için kritik olan kimyasalların kıtlığına yol açıyor.

Üretim Kesintileri: Tedarik zincirindeki bu kopuşun üretimi durdurma noktasına getirmesi, fiyatlardaki spekülatif nakit akışını körüklüyor.

ANALİST YORUMU: "YUKARI YÖNLÜ POTANSİYEL SINIRLI"

Commerzbank analisti Thu Lan Nguyen, piyasadaki iyimserliğe rağmen temkinli bir duruş sergiledi. Nguyen, yüksek enerji ve metal maliyetlerinin eş zamanlı olarak yüksek kalmasının talebi uzun vadede yaralayacağını belirterek, kısa vadede bakırda yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceğini öngördü.

