Küresel piyasalarda dikkatler merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, gümüş fiyatlarında düşüş eğilimi hız kazandı. Ons gümüş, yazının kaleme alındığı saatlerde 73,35 dolar seviyesine gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

FAİZ VE DOLAR BASKISI ETKİLİ

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı enerji şoku, küresel ölçekte enflasyonist baskıları artırırken, bu durum merkez bankalarını sıkı para politikası duruşunu korumaya yöneltiyor. Yüksek faiz ortamı ise getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Özellikle ABD doları tarafındaki güçlenme, gümüş fiyatlarını aşağı çeken en önemli faktörler arasında yer alıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI DESTEKLEMİYOR

ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı üzerinden devam etmesi, petrol fiyatlarını savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 50 daha yüksek seviyelerde tutuyor. Bu gelişme doların güvenli liman olarak güçlenmesine katkı sağlarken, değerli metaller üzerinde ek baskı yaratıyor.

Öte yandan Reuters'a göre ABD tarafı, İran'dan gelen son barış teklifini yetersiz bulurken, jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü görülüyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIF

Gümüşte teknik göstergeler de düşüş eğilimini destekliyor. Nisan ortasında 83 doların üzerine çıkarak zirve yapan ons gümüş, o tarihten bu yana aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 35 seviyelerinde bulunurken, MACD göstergesi de negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Bu veriler, piyasada satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.



Görsel kaynak: Tradingview

KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

Gümüşte teknik açıdan 73 dolar seviyesi kısa vadede kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda satış baskısının derinleşebileceği ve fiyatların 70 dolar bandına doğru geri çekilebileceği değerlendiriliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 76-78 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde gümüşte toparlanma sinyalleri güç kazanabilir.

PİYASA TEMKİNLİ

Hem temel hem de teknik göstergeler ışığında yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülüyor. Merkez bankalarından gelecek kararlar ve küresel risk iştahı, gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.